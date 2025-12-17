Romanya'da yargı reformu talebiyle protestolar devam ediyor

Romanya'da yargı reformu talebiyle gerçekleştirilen protestolar, devam ediyor. Başkent Bükreş'teki Zafer Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, Başbakan Ilie Bolojan'a yargıda temizlik için harekete geçme çağrısı yaptı.

Romanya'da yargı reformu talebiyle gerçekleştirilen protestolar devam ediyor. Başkent Bükreş'te yüzlerce gösterici, Zafer Meydanı'ndaki hükümet binası önünde toplanarak, Başbakan Ilie Bolojan'dan yargı reformu talebinde bulundu.

Başbakan Bolojan'a hitap eden göstericiler, "Bolojan, Romanya seni arıyor" ifadelerinin yer aldığı üç dev pankart kaldırdı. Göstericiler, "Adalet İstiyoruz", "Bolojan, artık beklemeyi bırak, yasayı değiştir" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, ayrıca İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Catalin Predoiu'nun istifasını talep etti. Yargıdaki güç yoğunlaşması ve denetimsizliğin mimarlarından biri olarak görülen Predoiu, aleyhinde göstericiler, "Predoiu İstia", "Bolojan, Predoiu'yu görevden al" şeklinde slogan attı.

Protestoların fitilini bir belgesel ateşledi

Romanya'da son günlerde yargı sistemine yönelik ciddi güvensizlik ve buna bağlı protestoların kıvılcımı, medyada yayınlanan bir belgesel ile ateşlenmişti. Belgeselde siyasi desteğe sahip olan üst düzey yargıçların hukuktaki boşlukları kullanarak etik dışı uygulamalara ve tartışmalı beraat kararlarına imza attıkları görülmüştü. Belgesel, bu uygulamalara itiraz eden dürüst hakim ve savcıların ise disiplin baskılarıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koymuştu.

Belgesel sonrasında yaklaşık 700 hakim ve savcı adli sistemde derin ve sistematik bir yozlaşma olduğunu ifade eden bir açık mektup kaleme almıştı. Yaşananların ardından başkent Bükreş başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi sokaklara çıkmış, Pazar gecesi Bükreş'te yaklaşık 10 bin kişi adalet ve yolsuzluğun engellenmesi talebiyle yürümüştü.

Slovakya ve Macaristan da kalabalık protestolara sahne olmuştu

Son günlerde Romanya'nın yanı sıra Orta Avrupa ülkeleri Slovakya ve Macaristan'da da hükümet karşıtı kalabalık protesto gösterileri yaşandı. Slovakya'da dün binlerce gösterici, hükümetin ceza kanununda ve ihbarcıları koruma sisteminde planladığı değişikliklere karşı çıkmak için başkent Bratislava ve 8 şehirde sokağa çıkmıştı.

Macaristan'da ise 13 Aralık'ta on binlerce kişi, başkent Budapeşte'de bir çocuk ıslah kurumunda görevli personelin çocuklara şiddet uyguladığını gösteren görüntülerin yayılmasının ardından protesto düzenlemişti. Protestolara Başbakan Viktor Orban'ın başlıca rakibi olan muhalif lider Peter Magyar öncülük etmişti. - BÜKREŞ