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Romanya'da şiddetli fırtına: 1 ölü

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Romanya'da başkent Bükreş dahil 20 şehirde etkili olan şiddetli fırtınada bir kişi hayatını kaybetti, ev ve araçlar hasar gördü, metro istasyonlarını su bastı.

Romanya'da başkent Bükreş başta olmak üzere 20 şehirde etkili olan şiddetli fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti.

Romanya, şiddetli fırtınaya teslim oldu. Başkent Bükreş olmak üzere 20 şehirde etkili olan şiddetli fırtınada üzerine ağaç devrilen bir kişi hayatını kaybetti.

Acil durum yetkililerine göre; 60 kasaba ve köyde ev ve araçlar hasar gördü ve metro istasyonlarını su bastı. Yalnızca Bükreş'te yaklaşık 2 bin yardım çağrısı alındı.

Polis ve itfaiye ekipleri birçok ilde görevlendirilirken, su altında kalan evler tahliye edildi ve kapanan yollar açıldı.

Fırtınadan pazartesi ve salı günleri bazı bölgelerde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkmıştı. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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