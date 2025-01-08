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Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

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Evinde ölü bulunan Roketsan Mühendisi Serdar Yücel'in babası Ahmet Yücel gündem yaratacak iddialarda bulundu. Oğlunun çok önemli bir görevde olduğunu belirten baba Yücel "Evladımdan sır istemişler, vermemiş. Oğlum intihar etmedi, infaz edildi" dedi. Ölümüne sebep olan maddenin yüzüne poşetle geçirildiğini belirten Yücel "Omuzlarının üstü çürümüş" ifadelerini kullandı.

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Serdar Yücel geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu. Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği iddia edilirken soruşturma ise derinleştirilmişti.

BABASINDAN OLAY YARATACAK İDDİA

Serdar Yücel'in ölümünün ardından KRT TV canlı yayına bağlanan babası Ahmet Yücel'den gündem yaratacak açıklamalar geldi.

"EVLADIMDAN SIR İSTEMİŞLER, VERMEMİŞ"

Oğlunun infaz edildiğini iddia eden baba Yücel oğlunun çok önemli bir görevde olduğunu belirterek "Evladımdan sır istemişler, vermemiş" diye konuştu.

"OMUZLARININ ÜSTÜ ÇÜRÜMÜŞ"

Baba Yücel ayrıca oğlunun ölümüne neden olan maddenin yüzüne poşetle geçirildiğini öne sürüp "Omuzlarının üstü çürümüş" ifadelerini kullandı.

Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıyusuf ataman:

bu cocuk cem yılmazın kırık lambası kadar gündem olmadı yazık yani iyice araştırın bu ülke böyle olursa insanlar nasıl güvenip devlete çalışacak..

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Haber YorumlarıBabilya :

Bu çocuklar iyi korunmalı ! Kaç kere söyledik. Aralarında ajanda olabilir.

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Haber YorumlarıOliver:

İntihar olmadığı çok belliydi en başından beri... Hak yerini bulur umarım.

Yorum Beğen209
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıName:

olay yaratacak değil bilinen gerçekler. devletin bu çocukları koruyamamasi. saçma sapan insanların korunurken şef, müdür albay eşleri...ama bu çocuklara gelince kaderi ile başbaşa bırakılması olay yaratacak gündem olacak olan bu

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Haber YorumlarıSelim kaya:

Bu ülkede ülkemize faydalı olucak kim varsa bi şekilde yok ediliyor çok yazık,Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

ibrahim kalın sazçalıyordun bu işler sazçalmayla olmaz işini yap Mossad işini yaptı gitti sen sazçalmayla devam et

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıHakan Ucan:

Devletin ve milletin geleceği olan bu gençlere koruma polisleri vermeyin . Kıytırık siyasi parti liderlerine sürü ile koruma verin . ihmali olanları RABBIME HAVALE EDİYORUM

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

İntihar ettiğine inanmak, Cahil olmak gerek.ASELSAN mühendislerine ne olduysa, ona da aynısı yapıldı.Bu ülke ihanet edenlerle doldu.Allah sonumuzu hayırlı eyle

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Haber YorumlarıTheC:

Allah sabır versin başı sağolsun ama nedense çok normal görmedim babasını.. Acılı doğal olarak intiharı kabullenmek istemiyor da olabilir. Eve yakın bir yerde illa bi kamera vardır etrafta şüpheli bir şahıs varsa görülür...

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Haber YorumlarıMustafa Öksüz:

belediye başkanının faydası yok 40 koruma ile geziyor böyle insanlara devlet neden sahip çıkmaz

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