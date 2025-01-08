Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Serdar Yücel geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu. Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği iddia edilirken soruşturma ise derinleştirilmişti.

BABASINDAN OLAY YARATACAK İDDİA

Serdar Yücel'in ölümünün ardından KRT TV canlı yayına bağlanan babası Ahmet Yücel'den gündem yaratacak açıklamalar geldi.

"EVLADIMDAN SIR İSTEMİŞLER, VERMEMİŞ"

Oğlunun infaz edildiğini iddia eden baba Yücel oğlunun çok önemli bir görevde olduğunu belirterek "Evladımdan sır istemişler, vermemiş" diye konuştu.

"OMUZLARININ ÜSTÜ ÇÜRÜMÜŞ"

Baba Yücel ayrıca oğlunun ölümüne neden olan maddenin yüzüne poşetle geçirildiğini öne sürüp "Omuzlarının üstü çürümüş" ifadelerini kullandı.