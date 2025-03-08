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Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti

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Sivas'ta 2 yıl önce aldığı robot süpürge sürekli arızalanan Turgay Abuş, alışverişi yaptığı mağazanın önünde, cihazı parçaladı.

Sivas'ta Turgay Abuş isimli vatandaş, 2023 yılında kentteki alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı. İddiaya göre, Abuş, aldığı ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değişim garanti sigortası yaptırdı.

SERVİSE GÖNDERDİ AMA...

Süpürge 2 yıl içinde 10 kez arızalandı. Abuş, robot süpürgeyi her arızasında yenisiyle değiştirilmesi için servise gönderdi ancak sonuç alamadı. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Abuş, buradan da yaklaşık 3 aydır cevap alamayınca, alışveriş yaptığı mağazanın önüne gidip, süpürgeyi parçaladı.

VATANDAŞLAR KAMERAYA ALDI

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Turgay Abuş, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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