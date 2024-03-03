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Rize Pazar'da Orman Yangını: 10 Dönüm Arazi Zarar Gördü

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Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönümlük arazi zarar gördü. Yangın, Seslidere köyünde belirlenemeyen bir sebeple çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Rize'nin Pazar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönümlük arazi zarar gördü.

Yangın, dün ilçeye bağlı Seslidere köyünde henüz belirlenemeyen gece saatlerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyümeye başladı. Yanan ormanlık alandan çıkan ateş ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangının büyümemesi için söndürme çalışmalarına başladı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine köylülerde yarım etmek için hortumla su tuttu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında 10 dönüm arazi ise zarar gördü. Yangının çıkış sebebi incelemelerin ardından belli olacak. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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