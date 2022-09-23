Rize'de dereye düşen köpek AKUT tarafından kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Rize'nin Pazar ilçesinde Hemşin deresine düşen köpek, suyun içinde kurtulamadı. Bunun üzerine AKUT ekipleri olay yerine gelerek düşen köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Rize'nin Pazar ilçesinde Hemşin Deresi'ne düşen köpek dereyatağının duvarlarının yüksekliği nedeniyle mahsur kalarak bulunduğu yerden çıkamadı. Köpeğin bağırmalarını fark eden çevredeki insanlar kurtarılması için AKUT'tan yardım istedi. Olay yerine gelen AKUT ekipleri dere yatağına girerek bot yardımı ile köpeğin yanına kadar gitti. Dereye inen ekip personeli köpeği yakalayarak bota aldı. Dere yatağından bot yardımı ile karaya çıkartılan köpeğe kurtulduktan sonra mama verildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hemşin Rize 3. Sayfa Haberler

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