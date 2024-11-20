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Rize'deki Heyelan Anı Güvenlik Kamerasında: 'Deprem Oluyor Sandık'

Rize'deki Heyelan Anı Güvenlik Kamerasında: 'Deprem Oluyor Sandık'
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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan esnasında, Abdullah Çermen'in uyuduğu koltuktan panikle kalkarak yaşadığı anları güvenlik kameraları kaydetti. Heyelan sırasında deprem zannettiklerini belirten Çermen, durumu anlama çabalarını anlattı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşanan heyelanın ardından ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, heyelan gerçekleştiği esnada uyuduğu koltuktan panikle kalkmaya çalışan Abdullah Çermen o anları, 'Biz deprem oluyor sandık' ifadeleriyle anlattı.

Eskipazar Mahallesi'nde yaşanan ve Yakup Özcan Bayraktar'ın ölümü ile sonuçlanan heyelanın ardından, yan binada oturan Çermen ailesinin oturma odasında bulunan güvenlik kamerası da heyelanın olduğu dakikaları kaydetti. Kayıtlarda o sırada koltukta uyuyan 55 yaşındaki Abdullah Çermen, bir anda yüksek ses ile uyanarak koltuktan düşüyor. Ne yapacağını şaşıran Çermen, içeride bulunan babasının yanına gidiyor. Ardından telefona sarılan Çermen, tanıdıklarına 'deprem olup olmadığını' soruyor. O anlar ise odayı anbean kaydeden güvenlik kamerasına yansıyor.

O anları anlatan Abdullah Çermen, ilk etapta uzun bir süre deprem oluyor sandıklarını ifade ederek, "Saat 6.35 sularında ani bir gürültüyle şok olduk. Biz ilk etapta deprem olduğunu zannettik çünkü 5 gün önce yine Rize'de bir deprem olmuştu. Onun da belki etkisi vardı. Hatta babam 'Deprem oluyor' diye yattığı odadan seslendi. Ben de kalktım 'Sakin olun' diyerek onları uyardım. Biz hala deprem olduğunu zannediyorduk, farkında değildik. Saate bakıyorum, hatta birilerini arıyorum 'Sizde deprem oldu mu?' diye. Onlar 'Yok biz bir şey hissetmedik' diyor. Ne zaman ki balkondan aşağıya baktığımızda yan blok dibine yolun ortasında bir toprak yıkıntısı gördük. Acaba dedim bina mı çöktü deprem nedeniyle. Hala biz olayı deprem zannediyoruz. Hemen akabinde, bir 10 dakika sonra aşağıya inerek anladık ki heyelandan dolayı bu olay gerçekleşmiş" şeklinde konuştu.

Aşağıya indiğinde arabasını kurtarmaya çalışanlar olduğunu gördüğünü dile getiren Çermen, "7 katta oturuyorum. O gecede hiç uyumamıştım. Şiddetli bir yağmur devam ediyordu. Ben ara ara kalkıp dereye bakıyordum. Bulunduğumuz alanda çok şiddetli bir yağmur vardı. Ben de kendi kendime dedim ki herhalde yukarılarda yağmur yok, dere kabarmıyor. Aşağıya inen ilk insanlardan bir tanesi bendim. Kimisi arabasını alıyordu, almaya çalışıyordu. O molozların altında acaba biri var mı yok mu diye merak ediyorduk. Bakıyorduk, sesleniyorduk. Sonrasında işte yetkililer geldi, olaya müdahale etti" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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