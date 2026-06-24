Rize'deki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybeden Gamze Saklı Toprağa Verildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Gamze Saklı toprağa verildi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy köyü, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde saat 23.00 sıralarında çıkan 3 aracın karıştığı kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Ö. (65), İshak B. (67), Ahsen K. (21) ve Sadık N. (50) ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Gamze Saklı, memleketi Çayeli ilçesine bağlı Sırt köyünde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Öte yandan, kazada ölen Nilay Bilgin ve Selinay Saral'ın Rize Adli Tıp Kurumunda gerçekleşen otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı