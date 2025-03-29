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Rize'de Yol Vermek İsterken Kamyonet Çay Bahçesine Uçtu

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Rize'de arkasından gelen araca yol vermek isteyen kamyonetin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çay bahçesine uçtu. Olayda sürücü yara almadı.

Rize'de yol vermek isteyen kamyonet çay bahçesine uçtu

RİZE - Rize'de arkasından gelen araca yol vermek isteyen kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çay bahçesine uçtu.

Kaza, Rize merkez Karadeniz Sahil Yolu, Balıkçılar köyü mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine giden 53 FR 439 plakalı kamyonetin sürücüsü S.A., arkasından gelerek kendisini sollamak isteyen araca yol vermek istedi. Bu esnada kontrolden çıkan kamyonet, yolun kenarında bulunan kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet bu kez çay bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü S.A. kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
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