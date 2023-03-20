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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında poşet içerisinde folyoya sarılmış halde iki parça halinde toplam 248,02 gram esrar ve bir parça halinde 19,29 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Rize 3. Sayfa Haberler

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