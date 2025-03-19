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Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Rize'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 811 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda A.B. isimli şahıs tutuklandı.

Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

RİZE - Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, A.B. isimli şahısın ikmaet ve araçlarında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 811 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 360 miligram sıvı sentetik uyuşturucu, 3 gram bonzai, 2 gram esrar, 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 12 adet 9mm tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 200 Amerikan Doları, 6 bin TL ele geçiririldi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılırken şüphelilerden A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Rize Kalkandere Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
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