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Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde iddiaya göre trafikte tartışan 2 sürücü, birbirine kurşun yağdırdı. Olayda sürücülerden biri yaralanırken diğeri ise hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde trafikteki tartışmada kan aktı. 2 sürücünün birbirine kurşun yağdırdığı olayda 1 sürücü öldü, diğeri de yaralandı.

Olay Çayeli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışan 2 sürücü silahlarını çekip birbirlerine ateş etti.

SİLAHI ELİNDE KALDI

Silahlı kavgada sürücülerden biri aracının içinde hayatını kaybederken diğer sürücü de yaralandı. Hayatını kaybeden sürücünün silahı ise elinde kaldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (7)

Kadir Tokay:

Zerre kadar üzülmedim. Erkekliğin silahla olduğunu zannederseniz ya ölürsünüz ya ölürsünüz.

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VATANDAŞ:

Şimdi bütün yollar sizin olsa ne olur... ALLAH yardım etsin kalanlara

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Narter Nart:

Ve vakit bir günün öğleden sonrasıydı.

7
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Ümit Özdemir:

ölen neden öldüğünü, öldüren neden öldürdüğünü bilmeyecek...

2
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Özer Doğan:

korkaklar silahla dolaşır

2
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remat tamer:

herkez silahli geziyor bu ne .sen dur trafikde biriyle tartış... tartşanların ikisinde de silah olsun...böyle bir ihtimal %kaç olabilirki?

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mehmet türkel:

Silah korkakların işidir.Slah taşıyıp erkek olduğunu zannedenler aslında korkaklardır.

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