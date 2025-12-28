Haberler

Rize'de trafik kazası: 5 yaralı

Güncelleme:
Rize'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobilin kontrolden çıkarak diğer bir araca çarparak takla atması sonucu yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Karadeniz Sahil Yolu fındıklı ilçesinde saat 19.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Artvin istikametine giden Ö.Ö. idaresindeki 08 AAZ 999 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje ardından E.O.R. idaresindeki 53 ADM 128 plakalı otomobile çarpıp takla attı. Kazada sürücüler Ö.Ö., E.O.R. ve otomobillerde bulunan S.Ö, D.Ö., G.B.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fındıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
