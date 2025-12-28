Rize'de trafik kazası: 5 yaralı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Karadeniz Sahil Yolu fındıklı ilçesinde saat 19.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Artvin istikametine giden Ö.Ö. idaresindeki 08 AAZ 999 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje ardından E.O.R. idaresindeki 53 ADM 128 plakalı otomobile çarpıp takla attı. Kazada sürücüler Ö.Ö., E.O.R. ve otomobillerde bulunan S.Ö, D.Ö., G.B.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fındıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE