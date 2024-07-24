Rize'de tır orta refüje çıktı, şoför yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada tır orta refüje çıktı. Kazada tır şoförü yaralandı.

Kaza, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pazar istikametinden Rize istikametine gitmekte olan 34 FM 040 plakalı tır sürücüsü A.D. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Meydana gelen kaza sonucu trafik kısa süreli kapandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye olay yerinde ki ilk müdahalesini yapması sonucu ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - RİZE