Rize'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Güncelleme:
Rize'nin İyidere ilçesinde sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle 75 yaşındaki Hüseyin Beyazıt hayatını kaybetti, eşi ise tedavi altına alındı.

Rize'de sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen şahıs hayatını kaybederken, eşi ise tedavi altına alındı.

Olay, İyidere ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi, İbni Sina Sokak'ta sabah 5.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Beyazıt (75) ve eşi F. Beyazat'ın (69) yaşadığı ikametten haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sobadan zehirlendikleri ön görülen şahıslar sağlık ekiplerinin müdahalesi ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Beyazıt burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi F. Beyazıt'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

