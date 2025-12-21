Haberler

Rize'de silah atölyesine baskın

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 şahsa ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah parçaları ele geçirildi. Jandarma, ele geçirilen silah atölyesini mühürledi.

Rize'de düzenlenen operasyonda 3 şahsa ait ev, iş yeri ve eklentilerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ardeşen ilçesinde ikamet eden A.A. (35), M.A. (30) ve H.A. (50) isimli şahıslara ait ev ve eklentilerde arama yapıldı. Aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet tabanca gövdesi, 3 adet tabanca üst kapağı, 8 adet tabanca namlusu, 4 adet şarjör, çok sayıda tabanca yayı, tetik parçası, horoz, 19 adet iğne, namlu yüzüğü ve yan tutucu parça ile kovanlar, elektrikli aletler ve 3 adet cep telefonu bulundu. Ele geçirilen silah atölyesi jandarma ekiplerince mühürlenirken şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
