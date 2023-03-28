Rize'de şiddetli fırtına çatıları uçurdu

Rize'de akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu.

Rize Merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan malzemeler çatılar uçarak yolları kapatırken belediye ekipleri yolları açmaya devam ediyor. Merkez Gülbahar Mahallesine de bir binanın çatısı uçarak yanında bulunan müstakil eve çarptı. Çatının uçmasıyla evin üzerine düşerken şans eseri evin önünde kimsenin olmamasından ötürü herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Karşı binanın çatısının uçması sonucu çatının kendi evlerine çarptığını ifade eden Dursun Ali Camadan, "Ben evde oturuyordum. Birden büyük bir ses duydum. Bizim evin çatısı uçmuş. Zorla kapıyı açtım. Açtığımda gördüm ki karşı evin çatısı uçmuş. En büyük şansımız kapının önünde kimse yoktu. Bu evde normalde 3-4 kişi yaşıyor. Bu akşam eve girecekler" şeklinde konuştu. - RİZE