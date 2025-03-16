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Rize'de Sahur Vakti Kaybolan Genç Bulundu

Rize'de Sahur Vakti Kaybolan Genç Bulundu
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde sahur vakti evinden ayrılan 27 yaşındaki E.K., arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Ailesinin endişesi sonucunda yapılan ihbar üzerine ekipler hızlıca bölgeye sevk edildi.

Rize'de sahur vakti evinden ayrılarak bir daha dönemeyen vatandaş ekipler tarafından bulundu.

Olay, Ardeşen ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Sahur vakti Yavuz köyündeki evden ayrılan ve bir daha geriye dönmeyen 27 yaşındaki E.K.'dan haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye emniyet, jandarma, Ardeşen Atmaca Arama ve Kurtarma Derneği (ATAK) ve ARAF Uluslararası Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. E.K. ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yine Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy'de bulundu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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