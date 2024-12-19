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Rize'de sağanak yağış heyelana neden oldu: O anlar kameralara böyle yansıdı

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Topluca köyünde heyelanlara neden oldu. Yamaçtan kopan toprak kütlesi köy yolunu kapattı. İki ev tedbir amaçlı tahliye edildi. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Topluca köyünde heyelanlara neden oldu. Yamaçtan kopan toprak kütlesi köy yolunu kapatırken, taş duvarlardan biri yıkıldı. İki ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bölgede büyük çaplı hasarlara yol açtı. Toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapanırken, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Güvenlik amacıyla heyelan bölgesindeki iki ev boşaltıldı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yol açma ve heyelan temizleme çalışmalarına başladı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Sağanağın etkisini kaybettiği sabah saatlerinde ise suya doymuş toprağı taşıyamayan bir bahçe duvarı çöktü. Duvarın yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Alternatif yollarla köy ulaşımı sağlanırken, ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, bölgede yeni heyelan riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Rize'de sağanak yağış heyelana neden oldu: O anlar kameralara böyle yansıdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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