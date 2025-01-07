Rize'de PTT Binasına Saldırı: İki Çalışan Hayatını Kaybetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de PTT binasına yapılan saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında 17.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz saldırgan, babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan olay yerinde görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs ateş etti. Şahıs, PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaraladı. Kimliği belirsiz saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 2 çalışan, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Bakan Uraloğlu başsağlığı diledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize'de PTT çalışanlarımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda iki çalışanımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - RİZE