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Rize'de Patlayan Telefon Korkuttu: Tamirci Alevlere Müdahale Etti

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Rize'de bir cep telefonu tamircisinin masanın altına koyduğu bataryası şişmiş telefon, yemek yerken aniden patlayarak alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşletmeci Gökhan Akyıldız, patlayan telefona hızlıca müdahale ederek yangını söndürdü ve böylece yaralanmadan kurtuldu.

Rize'de bataryası şişen telefon tamircinin koyduğu yerde alev aldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Tophane Mahallesi üzerinde bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi. İşletmeci Gökhan Akyıldız bataryası şiştiği için tamire getirilen telefonu masanın altındaki ahşap çekmeceye koydu. O esnada öncesinde sipariş ettiği yemek gelen Akyıldız, yemek yemeye başladı. Bir anda patlayan telefon alev alarak yere düştü. Bir anda oturduğu yerden fırlayan Akyıldız masanın altında alev alan telefonu ve üzerine düştüğü için yanmaya başlayan ayakkabıları söndürmeye başladı. Telefonun patladıktan sonra düştüğü yer ile Akyıldız arasında bulunan metal elektrikli soba sayesinde ise kendisi yara almadan kurtulmuş oldu. O anlar ise anbean işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Tam yemek yerken hissiyatım gerçekleşti, telefon patladı"

O anları ve yaşadığı paniği anlatan Gökhan Akyıldız, telefonun patlama ihtimalini düşünerek masasının alt kısmında bulunan göze koyduğunu dile getirerek "Müşterimiz geldi, telefonunun batarya son aşamaya gelmiş, şişmiş. Artık arka kapak u şeklinde olmuş. Daha önce de farklı bir şikayetten gelmişti. Telefonu aldık, tezgaha koyduk, tam yapacakken yemek siparişi verdim. Ymekten sonra rahat rahat yaparım dedim ama içimde de bir his oluştu. 'Bu telefon patlayacak' diye düşündüm. Yemeğe başladım, tam yemek yerken hissiyatım gerçekleşti, telefon patladı. Düştüğü yerde de 2 çift ayakkabım vardı, onlar da yandı. Allah'a şükür canımızdan olmadık" dedi.

"Beynim 'Onu oraya koy, kendini güvenliğe al' dedi"

Elektrikli soba olmasından kaynaklı hemen arkasına düşen telefonun kendisini yakamadığını kaydeden Akyıldız "Bizi orada kurtaran da elektrik sobamız oldu. Eğer o elektrikli soba orada olmasaydı dizilerimden yukarı yüzüme kadar komple yakardı beni. Elektrikli soba zaten demir ya, batarya patlayıp onun arkasına düşüyor. Orada oluşan lavların da bana doğru gelmesini engelliyor. Bir önceki patlama tecrübe oldu bize. Herhalde subliminal bir şekilde beyin 'Onu oraya koy, kendini güvenliğe al' dedi. O şekilde yaptık" ifadelerini kullandı.

"Kabloyu çıkaracağız, kullanacağız, tekrar şarja koyacağız"

Telefon bataryalarının genelde şarja takılıyken telefonların kullanımından kaynaklandığına dikkat çeken Akyıldız, vatandaşları da uyararak "Telefon bataryasının şişmesi genelde kullanıcı hatasından kaynaklıdır. Normalde 2 yılı dolan telefonların batarya değişimleri yapılması gerekir. Hani bu süreçte de dikkat edilmesi gereken hususlar da var. Telefonun arkasında ufak şişme, yamulma, ekranda atma gibi sorunlar varsa muhakkak en yakın teknik servise getirerek kontrol ettirmekte fayda vardır. Patlamalar her zaman bu şekilde olmaz tabii ama tedbir almak her zaman iyidir. Telefonda veya diğer cihazlar; laptopta olsun, telefonda olsun, tablette olsun kesinlikle şarjdayken kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Bu sefer ne oluyor 2 kat performans harcadığı için bu bataryaya yükleniyor. Şişme sebebin en büyük etkenidir. Şarjda iken kullanma, şarjdayken oyun oynama, görüşme, sosyal medya, bunlar kesinlikle yapılmamalı. Kabloyu çıkaracağız, kullanacağız, tekrar şarja koyacağız, yüzde 100 olduğunda al be yaparsan yap. Bir şekilde bunun standardı şarja koyduğun telefona hiç dokunmayacaksın. Yüzde 100 olana kadar bırakacaksın, orada yüzde 100 olduktan sonra al gene kullan" şeklinde konuştu. - RİZE

Rize'de Patlayan Telefon Korkuttu: Tamirci Alevlere Müdahale Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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