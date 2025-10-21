Rize'de Okul Servisi İle Kamyonet Çarpıştı

Rize'nde meydana gelen trafik kazasında, Turizm Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan okul servisi ile bir kamyonet çarpıştı.

Kaza, Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı köyünde Karadeniz Sahil Yolu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde öğrencilerin bulunduğu 53 M 5585 plakalı okul servisi otobana çıkış yaptığı sırada 53 ACU 323 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada servis sürücüsü yaralandı. Sürücü olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken çarpışma esnasında serviste bulunan 8 öğrenci de tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülerek kontrol altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrencilerin ve servis şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.