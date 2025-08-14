Rize'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Mehmet Güven hayatını kaybetti. Kaza, Melyat köyü yakınlarında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde gerçekleşti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Pazar ilçesine bağlı Melyat köyünde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pazar istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Mehmet Güven yönetimindeki 53 EC 008 plakalı motosiklet sürücüsü sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yoldan geçen diğer araçların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Mehmet Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti

Yasaklı şarkı yüzünden ortalık karıştı! Kadınları kimse ayıramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı

Doğum gününde herkesin istediğinin tam tersini diledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.