Dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ve vatandaşın yardımıyla kurtarıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dere yatağında mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri ve vatandaşların iş birliği ile kurtarıldı. Olay, Dolana Deresi'nde meydana geldi ve köpek güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dere yatağında mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri ile vatandaşların iş birliği sayesinde kurtarıldı.

Olay, Ardeşen ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nden geçen Dolana Deresi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün geceden bu yana dere yatağında mahsur kaldığı tahmin edilen sokak köpeğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kaçkar İtfaiyesi ekipleri, çevrede bulunan vatandaşların da desteğiyle kurtarma çalışması başlattı. Oldukça kilolu olan köpek, bez brandaya bağlanarak halat yardımıyla dere yatağından güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Kurtarma anları çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yapılan çalışmaların ardından kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
