Rize'de Mahsur Kalan Kadın AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Rize'de Mahsur Kalan Kadın AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Rize'nin Güneysu ilçesinde, arazide çalışırken yaralanarak mahsur kalan F.T. adlı kadın, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yardım çağrısı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını sedye ile alarak hastaneye sevk etti.

Rize'de arazide çalıştığı sırada yaralanarak mahsur kalan kadın, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Güneysu ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. Çay bahçesinden dönerken kestirme yoldan geçmek isteyen F.T. isimli kadın dengesini kaybederek ayağını taşa vurdu. Ayağında da platin olduğu öğrenilen F.T. isimli kadın bulunduğu yerden hareket edemeyince olduğu yerde mahsur kaldı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sedyeye yerleştirilen F.T. halatlarla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine sevk edildi. F.T. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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