Rize’de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan kamyonetin yayalara ve park halindeki tıra çarpması sonucu 1 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çayeli-Madenli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.T. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek taklalar attı. Araç, yol kenarında yürüyen iki yayaya ve ardından park halindeki tıra çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın çarptığı yayalardan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ramazan Akın Bebek'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer yaya D.Ü. ile sürücü T.T., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan D.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı