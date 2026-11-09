Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rize’de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize’de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize’nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan kamyonetin yayalara ve park halindeki tıra çarpması sonucu 1 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan kamyonetin yayalara ve park halindeki tıra çarpması sonucu 1 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çayeli-Madenli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.T. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek taklalar attı. Araç, yol kenarında yürüyen iki yayaya ve ardından park halindeki tıra çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın çarptığı yayalardan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ramazan Akın Bebek'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer yaya D.Ü. ile sürücü T.T., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan D.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 76 sitede yayınlandı.
Almanya'da 56 TL'lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi

Almanya'da 56 TL'lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi
Apple CEO'su Tim Cook, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Dünya devinin CEO'su, Erdoğan'la görüştü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti, genel başkan ve PM üyelerine üç dönem sınırı getirecek

Partide değişikliğe gittiler! Bir madde direkt Özel'i ilgilendiriyor
İzmir'de minibüs şoförü yolcunun valizini koyarken durakta vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada

Yolcunun valizini bagaja koyarken vuruldu! O anlar kamerada
Dolmuş durağında 'alacak' infazı! Yolcularının gözü önünde öldürüldü

Katil 63 yaşında! Yolcuların gözü önünde 8 el ateş etti
Suçlamalar vahim! Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi21

Suçlamalar vahim! Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak

Aziz Başkan bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Amedspor'dan Galatasaray'a telefon28

Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı

Atatürk'ü gördüğü günü anlattı! Kıyafetini bile unutmamış