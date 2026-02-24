Haberler

Rize'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Rize'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak tutuklandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çayeli ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak tutuklandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, Çayeli ilçesinde "kasten yaralama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Rize Adliyesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rize Kalkandere L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptıran fenomen hayatını kaybetti: 2 kişi cinayetten tutuklandı

Kim Kardashian'a benzemek istiyordu! Ünlü fenomenin acı sonu
Amedspor kabustan 90+5'te uyandı

Kabustan 90+5'te uyandılar! Süper Lig'e çıkma yolunda kritik zafer
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım

''Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım''
Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptıran fenomen hayatını kaybetti: 2 kişi cinayetten tutuklandı

Kim Kardashian'a benzemek istiyordu! Ünlü fenomenin acı sonu
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler