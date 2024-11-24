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Rize'de Karlı Yolda Kaza: 3 Yaralı

Rize'de Karlı Yolda Kaza: 3 Yaralı
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Rize'nin İkizdere ilçesinde, kar nedeniyle kayarak dereye uçan kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Rize'de karlı yolda kayarak dereye uçan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, İkizdere ilçesi Anzer Grup Yolu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anzer Yaylası'ndan indiği öğrenilen kamyonet kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Dereye düşen araçta bulunan B.A. (28), A.G. (26) ve A.K. (29) yaralandı. Kaza sonrası 2 yaralı kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, diğer yaralı ise bölgede teyakkuz halinde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize ekibi ve İkizdere Dağcılık ve Arama Kurtarma (İFAK) ekiplerince araçtan çıkartıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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