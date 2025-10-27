Rize'de Paramedik Kamyonetle Çarpıştı

Rize'de bir vaka dönüşü ambulanstan inerek yolun karşısına geçmek isteyen paramedik personeli, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Rize merkez Portakallık Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Ambulansla gittikleri vakadan dönen Merkez 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Paramedik personeli N.D., ambulanstan inerek yolun karşısına geçmek istedi. N.D., yaya geçidinden karşıya geçerken 34 MOV 349 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapılan N.D., olay yerine gelen başka bir ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi atlına alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden N.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE