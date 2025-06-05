Rize'de Kaçan Boğa Çukura Düştü, İş Makinesi ile Kurtarıldı

Rize'de Kaçan Boğa Çukura Düştü, İş Makinesi ile Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de kurbanlık boğa, çay bahçesindeki çukura düştü. Sahibinin yardıma başvurmasının ardından iş makinesi ile kurtarıldı.

Rize'de bağını kopararak çukura düşen boğa iş makinesi ile çıkarıldı

RİZE - Rize'de bağını kopararak çay bahçesindeki çukura düşen kurbanlık boğa iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Olay, Rize merkeze bağlı Erenköy köyünde meydana geldi. Kurban bayramı için alınan boğa ahıra getirilirken bağını kopararak kaçmaya başladı. Kilometrelerce koşan boğa çay bahçesinin içerisine girerek arazide bulunan çukurun içerisine düştü. Boğanın mahsur kaldığını gören sahipleri hemen yardım alabilmek için durumu Rize İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler boğayı paletler yardımı ile iş makinesine bağladı ve bulunduğu yerden çıkardı. Boğanın çıkarılma anları ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.