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Rize'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Gözaltı

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Rize-Güneysu yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize'de 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

RİZE - Rize'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Rize- Güneysu yolu üzerinde Akarsu Köyü mevkiinde saat: 18.00 sırlarında meydana geldi. Rize istikametinden Güneysu istikametine giden Mehmet Ali Tercan idaresindeki 53 AB 422 plakalı otomobil, aynı istikamete giden O.D. idaresindeki 61 NL 112 plakalı cip ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Ali Tercan olay yerinde hayatını kaybetti. Tercan'ın cenazesi Afad tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılarak savcı incelemenin ardından Rize Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Diğer araçta şok geçiren cip sürücüsü O.D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayakta tedavi edilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili incelme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
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