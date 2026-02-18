Haberler

Rize'de Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Rize'de Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Adnan Aydın hayatını kaybetti, babası Ziver Aydın ağır yaralandı. Araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere ve üst geçidin merdivenlerine çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, araçta bulunan babası ise ağır yaralandı.

Kaza; ilçeye bağlı Kıyıcık Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adnan Aydın sevk ve idaresindeki 08 ABJ 372 plakalı otomobil sürücüsünün Rize'den Artvin istikametine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra yol üzerinde bulunan üst geçidin merdivenlerinin iç kısmına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, AFAD ve sağlık ekibi sek edildi. Araçta sıkışan Adnan Aydın ve babası Ziver Aydın sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücü Adnan Aydın olay yerinde hayatını kaybederken babası Ziver Aydın ise olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Aydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Adnan Aydın'ın Artvin'in Borçka nüfusuna kayıtlı olduğu ve Arhavi İlçesi Ulukent Köyü Camii imamı olduğu öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi

Erdoğan yeni dönem için ilk sinyali verdi: Adımlar atılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi