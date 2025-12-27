Rize'de dizi ekibinin otel odasındaki kavgası ölümle sonuçlandı

Rize'de çekilen dizinin set çalışanlarının karıştığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, 16 Aralık 2025 tarihinde Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, final yapan bir dizinin set çalışanlarının otel odasında bulundukları esnada gerçekleşen olayda, Ahmet Emin Yavuk (30) ve odada bulunan 4 kişinin sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Yavuk kafasına aldığı darbelerle ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, odada bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Yavuk kafa travması geçirdiği için entübe edilirken, şüpheliler ise adliyedeki işlemlerin ardından serbest bırakılmışlardı.

Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Ahmet Emin Yavuk'un hastanede hayatını kaybetmesi üzerine 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden M.G., T.Ş. ve M.Y. yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden T.Ş. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden firari olan 4. şahıs hakkında ise arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - RİZE