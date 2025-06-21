Rize'de Dere Kenarına Düşen Araçta 5 Yaralı

Rize'de Dere Kenarına Düşen Araçta 5 Yaralı
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Rize'nin İkizdere ilçesinde, yabancı uyruklu bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracının dere yatağına düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Rize'de dere kenarına düşen araçta bulunan 2'si çocuk yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza, İkizdere ilçesine bağlı Çamlık köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu M.A. (22) idaresindeki 25 MA 0434 plakalı araç Çamlık Karayolları Bakımevi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde bulunan sürücü M.A. ve beraberindeki E.M (19), E.M. (26), M.R.M. (13) ve M.M. (8) olmak üzere 5 yabancı uyruklu vatandaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalesinin ardından ambulans ile kentteki hastanelere kaldırıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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