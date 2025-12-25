Haberler

Çocuk istismarından aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Rize'de 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.K. (48), jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Rize'de 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (48) isimli şahıs il merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
