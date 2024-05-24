Rize'de çay keserken düşen bir kişi yaralandı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde bir kişi çay keserken düşerek yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Hurmalık köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde yaşayan 48 yaşındaki T.K. isimli vatandaş çay bahçesine girdi. Çay kestiği esnada düşen vatandaş yaralandı. 112 acil çağrı servisine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşın düştüğü yerden yaklaşık 100 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Yaralanan vatandaşın olay yerinde ki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulans ile Rize Devlet Hastanesine sevk edildi. - RİZE