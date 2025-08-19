Rize'de Arı Sokması Sonucu Genç Adam Hayatını Kaybetti

Rize'de Arı Sokması Sonucu Genç Adam Hayatını Kaybetti

Rize'nin Pazarköy köyünde 34 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu, yolda yürürken arının sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gündoğdu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de arının sokması sonucu rahatsızlanan genç adam hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğleden sonra Rize merkeze bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu, yolda yürüdüğü sırada arının sokması sonucu rahatsızlandı. Fenalaştığını fark eden Gündoğdu telefonla arayarak arkadaşından yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğdu, burada da yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
