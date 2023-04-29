Rize'de araç dereye uçtu: 4 ölü, 1 ağır yaralı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye uçan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çayeli ilçesi Kaptanpaşa İl Yolu Buzlupınar Köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 KB 8639 plakalı aracın sürücüsü Hayrullah Bilgin (54), isimli şahıs arabası ile Çayeli istikametinden Kaptanpaşa Köyü istikametine doğru ilerlediği esnada Buzlupınar köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gele sağlık ekipleri meydana gelen kazada araç sürücüsü Hayrullah Bilgin ve araçta yolcu olarak bulunan İsmet Bilgin (51), Beyza Nur Bilgin ve Mehmet Özdemir isimli şahıslar hayatını kaybederken yolcu konumunda bulunan Mürüvvet Özdemir isimli şahıs ise yaralandı. Yaralanan Mürüvvet Özdemir isimli şahsın olay yerinde ki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulans ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesi sevk edildi. Yaralanan şahsın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.