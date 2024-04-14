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Rize'de Ahşap Ev Yangını: 300 Bin TL Maddi Hasar

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Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Güneysu ilçesi Yukarı İslahiye Köyü Derebaşı mevkiinde saat 22.20 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 2 katlı ahşap evden alevler yükselmeye başladı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucu ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 300 bin TL maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangının çıkış sebebinin elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güneysu Rize Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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