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Rize'de Ağaç Kesimi Sırasında Felaket: Muhtar Hayatını Kaybetti

Rize'de Ağaç Kesimi Sırasında Felaket: Muhtar Hayatını Kaybetti
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen muhtar Yalçın Kuloğlu, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Rize'de ağaç kesimi sırasında bir kişi, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Konak Mahallesi'nde ormanda ağaç kesimi esnasında üzerine ağaç devrilen Pazar ilçesi Derebaşı köyü muhtarı Yalçın Kuloğlu (51) ağır yaralandı. Kuloğlu'na ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve ARAF arama kurtarma ekiplerince olay yerinden kurtarılan Kuloğlu, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - RİZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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