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Rize'de Apartman Yangını: Daire Küle Döndü

Rize'de Apartman Yangını: Daire Küle Döndü
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde 10 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, dairede büyük maddi hasar oluştu ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 10 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangın korkuttu.

Olay, Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki Aris Park Sitesi A Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 4. katındaki dairede sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alev ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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