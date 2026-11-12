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Rize Çayeli'nde kamyonet dereye devrildi, araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi

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Rize Çayeli'nde kamyonet dereye devrildi, araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi
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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi Yıldızeli köyünde kamyonet dereye devrildi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Büyükköy beldesine bağlı Yıldızeli köyünde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci'nin (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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