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Rize açıklarına acil iniş yapan uçak limana çekildi

Rize açıklarına acil iniş yapan uçak limana çekildi
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Gürcistan’ın Batum kentinden kalkan ve motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçak, ekipler tarafından bulunduğu noktadan alındı.

Gürcistan'ın Batum kentinden kalkan ve motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçak, ekipler tarafından bulunduğu noktadan alındı.

Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri koordinesinde yürütülen çalışma ile denize iniş yapan uçak, bulunduğu alanda yapılan incelemelerin ardından bağlanarak Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Limanı'na çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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