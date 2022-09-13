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Rize 3. sayfa haberleri | Rize'de tır otomobile çarptı, baba ve oğlu ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Rize 3. sayfa haberleri | Rize'de tır otomobile çarptı, baba ve oğlu ağır yaralandı

Rize haber... Rize'nin Pazar ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada ağır yaralan baba ve oğul yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada ağır yaralan baba ve oğul yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, ilçeye bağlı Kirazlık Mahallesi'nde saat 09.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 71 ACG 827 plakalı tır, Hüseyin Zaman'ın kullandığı 53 HN 930 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve oğlu Hakkı Zaman ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından baba ve oğlu Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan baba ve oğlunun yoğun bakımda tedavisi devam ederken, tır şoförü N.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kirazlık Rize 3. Sayfa Haberler

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