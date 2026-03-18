Haberler

Suudi Arabistan'a düzenlenen füze saldırısında 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, başkent Riyad'a düzenlenen füze saldırısında 4 kişinin yaralandığını ve sınırlı maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Saldırı, sivillere yönelik bir saldırı olarak kınandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen saldırıda yaralıları olduğu bildirildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, başkent Riyad'a düzenlenen füze saldırısında imha edilen füzelerden düşen şarapnel parçaları sonucu 4 kişinin yaralandığını açıklayarak, sınırlı maddi hasar meydana geldiğini aktardı. Yaralıların Asya kökenli olduğu ifade edildi.

Teşkilat, sivilleri hedef alan saldırıyı kınayarak, saldırının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad'a doğru fırlatılan 4 balistik füzenin imha edildiğini bildirmişti. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

