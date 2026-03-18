Suudi Arabistan'a düzenlenen füze saldırısında 4 yaralı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen saldırıda yaralıları olduğu bildirildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, başkent Riyad'a düzenlenen füze saldırısında imha edilen füzelerden düşen şarapnel parçaları sonucu 4 kişinin yaralandığını açıklayarak, sınırlı maddi hasar meydana geldiğini aktardı. Yaralıların Asya kökenli olduğu ifade edildi.
Teşkilat, sivilleri hedef alan saldırıyı kınayarak, saldırının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad'a doğru fırlatılan 4 balistik füzenin imha edildiğini bildirmişti. - RİYAD