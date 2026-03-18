Suudi Arabistan: "Riyad'a doğru fırlatılan 4 balistik füze imha edildi"

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Orta Doğu bölgesinde gerginlik yükselirken Suudi Arabistan'da başkent Riyad semalarında patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad'a yaklaşan balistik füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin tehditleri engellemek için devreye girdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Riyad'a doğru fırlatılan 4 balistik füze imha edildi. Engelleme operasyonu sonucunda başkentin çeşitli bölgelerine füze parçaları düştü. İlk değerlendirmelere göre herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadı" denildi.

Söz konusu gelişmeler sırasında Riyad ve El-Harc bölgelerinde Suudi Arabistan'ın ulusal erken uyarı sistemi devreye girerek, bölge halkının cep telefonlarına acil durum bildirimleri gönderildi. Yerel kaynaklara göre, İsrail-ABD ve İran çatışmaların başlamasından bu yana şehirde yaşayanlar ilk kez bu sistem aracılığıyla doğrudan uyarıldı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı