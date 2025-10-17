Haberler

Rezan Epözdemir, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Rezan Epözdemir, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
Güncelleme:
Rüşvete aracılık etme suçundan ağustos ayında tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir için 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilirken, Epözdemir 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Avukat Rezan Epözdemir hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Epözdemir 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

REZAN EPÖZDEMİR İÇİN 4 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir için istenen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede Epözdemir için "rüşvete varacılık etmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 18. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

19 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Epözdemir 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Haberler.com
