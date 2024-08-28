Reyhanlı'da Şüpheli Valiz Patlatıldı: İçinden Elbise Çıktı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde geniş güvenlik önlemleri alınarak fünyeyle patlatılan şüpheli valizden elbise çıktı. Olay, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vergi Dairesi mevkiinde meydana geldi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde geniş güvenlik önlemleri alınarak fünyeyle patlatılan şüpheli valizden elbise çıktı.
Olay, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vergi Dairesi mevkiinde meydana geldi. Kaldırımda uzun süre duran şüpheli valizi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin geniş çaplı önlemleri sonrası valiz bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla patlatılan valizden elbise çıktı. Şeritlerin kaldırılmasıyla bölgede hayat normale döndü. - HATAY