Reyhanlı'da Ev Yangını: Can Kaybı ve Yaralanma Yok
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangın sonrası gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evden alevlerin yükseldiğinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangının ardından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı