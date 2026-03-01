Haberler

Gölette aranan çocuk sağlıklı şekilde bulunarak ailesine teslim edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iftar sonrası ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen 13 yaşındaki Y. K., gölde başlatılan arama çalışmaları sırasında başka bir noktada sağlıklı şekilde bulundu. Ailesine teslim edilen çocuğun bulunması büyük sevinç yarattı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuk, gölde başlatılan çalışmalar esnasında başka bir noktada sağlıklı şekilde bulundu.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki çocuk Y. K. isimli çocuktan ailesi iftar sonrası haber alamadı. Ailesinin kendi imkanlarıyla arama çalışmaları başarılı olamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine; polis, ambulans, itfaiye ekipleri ve sualtı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kayıp çocuğun en son görüldüğü yer olan Cüdeyde Göleti'nde arama çalışmaları yoğunlaştı. Cüdeyde Göleti çevresinde yapılan aramalar sonucunda kaybolan çocuk, sağlıklı şekilde bulundu. Kaybolan çocuk ailesine teslim edildi. - HATAY

